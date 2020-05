Porta dos Fundos estreia no TikTok com novos vídeos de humor

Porta dos Fundos Foto: YouTube / @Porta dos Fundos

O Porta dos Fundos anunciou que estará no TikTok a partir desta segunda-feira, 25.

A primeira aparição do grupo, que é conhecido principalmente por seus vídeos no YouTube, ocorrerá em live comandada por Thati Lopes às 20h30 deste 25 de maio, considerado o Dia do Orgulho Nerd.

Os vídeos do Porta dos Fundos no TikTok podem ser vistos acessando o perfil @portadosfundos.