Porta dos Fundos é canal mais influente do mundo em 2016

. Foto: Reprodução / YouTube

O Porta dos Fundos foi considerado pelo ZEFR como o canal de YouTube mais influente do planeta em 2016, levando em conta o engajamento do público entre diversas plataformas. Ou seja, curtidas, compartilhamentos, e outras coisas do tipo.

O Canal está no ar desde agosto de 2012, e costuma postar com uma frequência de três vídeos por semana.

Veja abaixo a lista completa, com a quantidade de engajamento, o nome do canal e do que se trata:

1º - 2,9 bilhões - Porta dos Fundos - Humor

2º - 1,9 bilhão - Jacksepticeye - Games

3º - 1,6 bilhão - VanossGaming - Games

4º - 1,6 bilhão - PewDiePie - Entretenimento

5º - 1,4 bilhão - Roman Atwood - Pegadinhas e desafios

6º - 1,3 bilhão - Screen Junkies

7º - 1,3 bilhão - elrubiusOMG - Games e vlogs

8º - 1 bilhão - Markiplier - Games

9º - 983 milhões - FamilyFunPack - Desafios

10º - 928 milhões - Aaron DeBoer - Pegadinhas e caridade