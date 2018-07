'Porta Afora' estreia 3ª temporada nesta terça-feira

Foto: Reprodução

O programa 'Porta Afora', que faz parte do canal 'Porta dos Fundos', estreia sua nova temporada neste terça-feira. A equipe do E+ foi a uma das gravações e conheceu o ambiente e o esquema das gravações.

Durante cinco dias os apresentadores Fábio Porchat e Rosana Hermann gravam dois programas por dia na casa do humorista, no Rio de Janeiro. O cenário é o sofá da sala de Fábio. Já reparou que todos os convidados ficam descalços? É porque na casa do apresentador não se entra de sapatos. Toda a produção também fica sem nada no pé.

O programa não tem quase nada programado, a conversa é descontraída, os convidados entram e saem de cena ao longo da gravação. Como nas duas primeiras temporadas, cada um fala de suas experiências que se encaixam no tema escolhido para cada episódio. Ao fim, cada um dos participantes dá dicas para os espectadores.

Na terceira temporada, o tema mais diferente é o de turismo 'gay-friendly'. A convidada mais especial deste programa é a humorista Nany People. Outros assuntos tratados serão viagens dedicadas ao vinho, período sabático, histórias de avião, América do Sul, viagens de carro e pelo Brasil.

Nomes fortes que aparecerão na temporada serão Fafá de Belém, Miá Mello, Paulo Zulu, Baby do Brasil e, outra novidade, dois youtubers: Jout Jout e Federico DeVito.

A nova temporada, grava durante o mês de julho, estreia nesta terça-feira, 18, às 11h. Novos episódios saem todas às terças, no mesmo horário no portal do programa e no YouTube.