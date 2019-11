Porco persegue e tenta morder repórter ao vivo na Grécia; assista

Participação de repórter em programa de televisão foi atrapalhada por perseguição de porco Foto: Youtube / Christos Kintis

O repórter Lazo Mantikos estava prestes a fazer uma entrada ao vivo sobre os efeitos das fortes chuvas na região de Kinetta em um programa cujo nome traduzido seria algo como "Bom Dia Grécia", da emissora grega ANT1 TV, mas acabou sendo impedido por um porco, que o perseguiu e tentou mordê-lo.

Ao ser chamado por um dos apresentadores do programa, o repórter já estava sendo perseguido pelo animal. “Bom dia, nós temos um problema, um porco que está nos perseguindo aqui desde manhã”, disse Mantikos, de acordo com o jornal The Guardian.

Os apresentadores do programa tentaram contornar a situação mas não conseguiram segurar o riso. O próprio Mantikos tentou falar sobre o tema de sua aparição, mas foi 'impedido' pela perseguição do porco.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais