Por onde andam apresentadores que 'sumiram' da TV?

A sempre simpática Vovó Palmirinha está fora da TV há mais de um ano, quando encerrou seu contrato com o Fox Life; atualmente, ela faz bastante sucesso em suas redes sociais, além de participações pontuais em programas de entrevistas, como o 'The Noite' Foto: Reprodução / Instagram

Diversos apresentadores fizeram sucesso na TV brasileira e depois "sumiram". Quem não se lembra de João Gordo brigando com Dado Dolabella, Claudete Troiano mandando um "beijo para Leila Lopes" quando a atriz já estava morta, ou do discurso "estranho" de Fernando Vanucci logo após a Copa do Mundo de 2006?

Porém, poucos sabem por onde andam tais nomes. Confira as respostas na galeria abaixo!