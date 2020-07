Por 'incerteza' de desfiles em 2021, Globo ainda não pagou escolas de samba

Em 'Senhora do Destino', o carnaval de 2005 ficou marcado pelo desfile da escola de samba Unidos de Vila São Miguel, com o enredo 'Senhora do Destino - A Saga de Uma Migrante Nordestina'.

A letra era uma homenagem à personagem Maria do Carmo (Susana Vieira), que desfilou com destaque. Giovanni Improtta (José Wilker), presidente da escola de samba e personagem marcante da novela, apressava os foliões no desfile: "Toca para a frente que o tempo ruge e a Sapucaí é grande!"







Foto: Reprodução de 'Senhora do Destino' (2005) / TV Globo