'PopStar' ganha data de estreia e participantes fazem primeiro ensaio

Taís Araújo apresenta o programa dominical 'PopStar'. Foto: Paulo Belote/Globo/Divulgação

A terceira temporada do reality musical PopStar, da TV Globo, ganhou data de estreia: 27 de outubro, segundo informou a emissora nesta quarta-feira, 9. Na terça-feira, 8, o elenco do programa fez o primeiro ensaio no palco da atração, que conta com a apresentação de Taís Araújo.

Como é tradição, 13 participantes conhecidos do público pelos trabalhos na dramaturgia, no teatro, no esporte e no jornalismo vão mostrar que também cantam. A cada domingo, eles vão se desafiar em apresentações musicais.

Taís Araújo, que estreou no comando do programa no ano passado, comemora estar em mais uma edição. "É muito gostoso estar aqui de novo, acompanhar a evolução do programa, a escolha dos candidatos, a trajetória de cada um. Cada edição do PopStar é única e isso se deve muito aos participantes, que têm trajetórias muito particulares", disse.

O ator e cantor João Côrtes, que na edição de 2018 foi um dos participantes, volta ao programa agora na função de repórter, cobrindo os bastidores da atração.

"É muito especial poder vivenciar tudo isso de novo, mas agora com um novo olhar, não mais o de participante. Estou me arriscando novamente, já que é a minha primeira vez apresentando e isso está sendo muito legal", afirmou Côrtes.

A atriz Nany People, uma das participantes atuais, disse que está se surpreendendo consigo e aprendendo outro ofício. "Estar no PopStar está sendo muito legal e muito intenso. Aqui, nós nos sentimos realmente uma estrela e isso está sendo maravilhoso", contou.

Já o ator Eriberto Leão, que em 2017 esteve no Show dos Famosos, disse que "a música é um instrumento de mudança, de questionamento, de romper barreiras". Ele avalia que todos os competidores são fortes, mas afirma, citando Bruce Lee, que "seu maior oponente é você mesmo".

