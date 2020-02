Polícia vai apurar suposto assédio cometido por Pyong Lee no 'BBB 20'

O hipnólogo Pyong Lee, de 27 anos. Foto: Victor Pollak/Globo/Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, nesta terça-feira, 11, que foi realizado um registro para apurar os fatos veiculados na mídia sobre o comportamento de Pyong Lee no BBB 20 durante a festa que ocorreu no sábado, 8. O hipnólogo foi acusado de assédio por internautas após tentar beijar Marcela e apalpar a nádega de Flayslane.

Uma apuração será feita pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, mesma unidade que conduziu o caso de Petrix Barbosa, também acusado de assédio devido a episódios envolvendo Bianca Andrade e Flay.

No domingo, 9, Tiago Leifert contou que Pyong havia conversado com os colegas, no dia seguinte à festa, para saber o que ele havia feito e pedir desculpas. Ainda assim, o Big Brother Brasil repreendeu o comportamento do brother e o puniu. Veja os momentos:

quando o petrix balançou os peitos da bianca o twitter todo atacou e foi pra cima dele, agora o pyong apertou a bunda da flayslane e quase ninguém ta comentando sobre, isso eu chamo de militância seletiva. FORA PYONG #BBB20 pic.twitter.com/gu0d6zBtGt — thiago ⚰️ (@ringsroty) February 9, 2020

Pyong tentando beijar a Marcela novamente e ela pedindo pela MILÉSIMA VEZ PRA PARAR! pic.twitter.com/fy0P4goB5q #BBB2 — ser humano, Gio‍ (@TeamGiovanneBR) February 9, 2020

O programa também conversou com Marcela e Flayslane para saber se elas tinham alguma queixa formal contra o hipnólogo. Elas foram chamadas ao confessionário, onde uma voz se comunicou com as sisters.

"Ontem, o comportamento do Pyong nos causou preocupação, tanto com a saúde dele quanto a relação dele com vocês. A gente viu que vocês já conversaram pela manhã, mas eu precisava ouvir de você se está tudo bem ou se você tem alguma reclamação formal a fazer sobre o comportamento do Pyong ontem", Marcela ouviu.

VEJA TAMBÉM: Saiba quem são os participantes do BBB 20

"Não, está tudo bem, nada me incomodou. Eu fiquei preocupada com ele e a esposa dele, mas pessoalmente não tenho nada, não", disse ela. Após o mesmo questionamento, Flay disse que Pyong "não fez nada" com ela. "Comigo ele sempre me respeitou, inclusive, desde sempre, nunca teve nenhuma atitude de assédio, nem nada. Sempre muito respeitoso comigo, não tenho nada para falar dele", completou.

Pyong também foi chamado ao confessionário, onde foi informado que teria as estalecas zeradas, com redução de mais 500 unidades. "Só quero dizer que passei do ponto mesmo, que não vai se repetir e desculpa mesmo", disse o hipnólogo depois de ouvir a repreensão.

VEJA TAMBÉM: Confira partes da casa do BBB 20