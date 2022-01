Poliana Abritta não apresenta 'Fantástico' e desperta curiosidade de internautas

A apresentadora do 'Fantástico', Poliana Abritta, está em férias na Argentina com a família Foto: Instagram/@polianaabritta

Poliana Abritta não apresentou o Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo, 30. Na véspera, foi divulgado que Maju Coutinho estava fora do programa, pois testou positivo para covid-19 e teve de seguir com o isolamento social. Ela está com sintomas leves da doença.

A jornalista Mariana Gross foi escalada pela chefia e esteve na apresentação do Fantástico.

Nas redes sociais, Poliana Abritta aparece em diversas fotos com a família durante uma viagem para a Argentina desde o dia 23 de janeiro.

"'Família, hora da foto!'. Cá estamos, realizando o sonho de viver essa aventura juntos! E que sonho! E que aventura! Vim agradecer a vocês pelo carinho de sempre! Nossa família manda um beijo enorme pra todos que passam suas noites de domingo comigo. Menos esta, amanhã sou deles", escreveu a apresentadora da Globo na imagem em que aparece cercada de familiares.

No Twitter, internautas sentiram a ausência de Poliana Abritta.