Poliana Abritta e Evaristo Costa 'envelhecem' para apresentar 'Fantástico'

Poliana Abritta e Evaristo Costa ficaram 'velhos' no 'Fantástico' do último domingo, 15. Foto: Reprodução/Instagram

Um dos temas do Fantástico do último domingo, 15, foi envelhecimento e os apresentadores, Poliana Abritta e Evaristo Costa, estavam caracterizados para falar do assunto.

Os dois apareceram com rugas e cabelos brancos. O processo de maquiagem durou três horas e foi registrado nas redes sociais. "A brincadiera que levou três horas para ficar pronta... maquiagem e efeitos especiais. Num piscar de lhos, de repente 80", disse Poliana em seu Instagram.

Já Evaristo postou vídeo do processo de envelhecimento em seu perfil do Facebook. "Obrigado pelo carinho de todos nesses 3 primeiros fins de semana do ano. Esse é meu último Fantástico desta temporada. Tenho a impressão de q o tempo passou rápido d+", disse ele na publicação.