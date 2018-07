Play TV faz aposta no Youtube e estreia na plataforma com 'Fundo Verde'

Um dos criadores do programa, Rodolfo Rodrigues vai apresentar a atração Foto: Play TV/Reprodução

A Play TV estreia nesta sexta-feita, 10, programa cujo conteúdo foi pensado exclusivamente para o Youtube. O Fundo Verde será apresentado por Rodolfo Rodrigues, que foi um dos criadores da atração junto do diretor Ian Ferreira da Silva.

A ideia é que as reflexões de Rodrigues pautem os cerca de cinco minutos de episódio, trama inspirada no filme Quero Ser John Malkovich. "Vamos falar de países, hábitos, sentimentos, música, comida, com uma reflexão sobre a vida, sobre essas coisas todas que fazemos mas que acabamos não filosofando sobre", conta o apresentador.

A emissora aposta em conteúdos nesta plataforma para o futuro. "Teremos um retorno mais direto do público com comentários e as ferramentas oferecidas, o que permite que nós mudemos os assuntos ou até façamos vídeos com base em sugestões da audiência", disse Ian. A Play TV já havia feito parcerias com canais do Youtube, como Miolos Fritos, Pipocando, Qu4tro Coisas e Manual do Mundo. O plano agora é de criar conteúdo na rede.

Assista abaixo: