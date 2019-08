'Planeta Startup': Band abre inscrições para novo reality show

Planeta Startup Foto: Band / Divulgação

Os reality shows seguem sendo uma das maiores apostas da Band em sua programação: o MasterChef Brasil chegou ao fim no último domingo, 25, com o título de Rodrigo, o Pesadelos na Cozinha, estrelado por Erick Jacquin, estreia nesta terça-feira, 27, mesmo dia em que a emissora anunciou que estão abertas as inscrições para o Planeta Startup, próxima atração que será gravada pela emissora.

O programa promete distribuir mais de R$ 2 milhões em prêmios entre seus participantes, entre investimentos em dinheiro, mentorias e cursos, além da apresentação da ideia de suas startups para os espectadores do programa.

Ao todo, serão 13 episódios apresentados por Ana Luísa Medici, que terão Tallis Gomes, Dani Arruda e Amure Pinho como jurados. As startups poderão passar por um "método com mentoria de Fernando Seabra", de acordo com a Band.

Para participar do Planeta Startup, será necessário responder a um questionário no site da Band, com perguntas como "Qual o seu modelo de negócio?", "Quanto a empresa faturou (comprovadamente) nos últimos 12 meses?", além de ter datas disponíveis para gravações nos meses de setembro e outubro de 2019.

Clique aqui para se inscrever no Planeta Startup e conferir mais informações. É possível realizar a inscrição até a próxima sexta-feira, 30 de agosto.

