'Pica-Pau' faz aniversário; veja 7 episódios bizarros para os padrões atuais

Ok, talvez esta seja uma das cenas mais bizarras de toda a história do Pica-Pau. Ele está andando de carro e se depara com uma placa que pede consciência ambiental: 'Esta viagem é realmente necessária?". Nisso, olha para a câmera e diz: "Claro que é necessária". Sem mais nem menos, se transforma num bicho assustador e completa: "Eu sou um diabo necessário" e sai cantando pneu. Depois disso, ainda ensina as crianças a roubar gasolina da forma mais perigosa possível: sugando com a boca. No fim, é claro, ele se dá bem.

