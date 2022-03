'Pessoas vão ter que se reposicionar', opina Tadeu Schmidt sobre brothers do 'BBB 22'

Tadeu Schmidt comentou sobre alinaças e brothers do 'BBB 22' e revelou maior desafio para criar os discursos de eliminação do reality show Foto: Globo/João Cotta

O Big Brother Brasil 22 chegou à metade de sua exibição. Com 50 dias no ar, quem também comemorou o marco foi o apresentador Tadeu Schmidt, que estreou no comando do programa nesta temporada.

Ele afirmou que continua com a mesma entrega e empolgação que tinha no início do reality. Em comunicado da Globo à imprensa, Schmidt comentou a diferença entre assistir o BBB e fazer parte dele, seja como participante ou na produção.

"'Só estando aqui dentro para saber’ é uma frase clichê, mas é verdadeira”, disse. O jornalista revelou que imaginava que apresentar o reality seria intenso e que isso de fato se concretizou.

Apesar da correria, ele se diz realizado: “Eu estou vivendo uma rotina que nunca vivi, e é uma rotina maravilhosa”. Além disso, o ex-apresentador do Fantástico revelou que, mesmo fora do trabalho, está sempre assistindo aos brothers pelo Globoplay. “Eu já conheço o jeito de cada participante, já sei como eles reagem a certas coisas, sei as amizades que eles têm, do que eles gostam ou não”, afirmou.

Narrações que fizeram sucesso

Tadeu Schmidt já ficou marcado como apresentador por algo característico de sua trajetória: a narração empolgada das provas do BBB. Ele começou sua carreira como jornalista esportivo e comandava os tradicionais “cavalinhos” do Fantástico. “Desde que eu fui chamado para apresentar o BBB eu imaginei que as provas seriam um momento especial, que eu curtiria muito”, disse.

“Sempre imaginei fazer dessa forma porque eu queria trazer essa emoção da competição esportiva para as provas do BBB, afinal, o BBB é uma competição e a prova é uma espécie de esporte que está acontecendo ali”, comentou Schmidt sobre seu estilo de narrar.

Paredões e futuro do programa

Com 50 dias de reality, alianças e amizades estão formadas, mas ainda há muita coisa para acontecer. Para Schmidt, “há grupos muito bem definidos, com uma pessoa ou outra circulando entre eles. Mas, em algum momento, algum desses grupos pode se esfacelar e as pessoas vão ter que se reposicionar”.

Enquanto isso, toda semana o apresentador prepara um novo discurso de eliminação. Algo que ele faz questão é manter o suspense até o final: “O público, muitas vezes, já suspeita mais quem é o eliminado, mas mesmo assim eu gosto de deixar público e participantes com o suspense até o fim. E isso é muito difícil porque tenho que incluir no texto coisas que sejam importantes para quem é eliminado, mas que também falem com os demais emparedados. Esse é o grande desafio”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais