'Pesadelo na Cozinha': YouTube terá 1ª temporada para assistir

A Band anunciou que a 1ª temporada do Pesadelo na Cozinha, reality show apresentado por Erick Jacquin na emissora, ficará disponível na íntegra no YouTube.

O 1º episódio irá ao ar a partir das 19h desta sexta-feira, 8. Após a exibição, o público terá disponíveis para assistir os 13 episódios da 1ª temporada na íntegra.

Como assistir ao Pesadelo na Cozinha no YouTube

Os episódios da 1ª temporada do reality show ficarão disponíveis no Canal do Pesadelo na Cozinha no YouTube (clique aqui para acessar). Também é possível assistir pelo link abaixo, a partir das 19h desta sexta-feira, 8.

Estreia da 3ª temporada do Pesadelo na Cozinha adiada

Em 7 de abril, data prevista para a volta dos programas inéditos do reality show, Erick Jacquin usou suas redes sociais para lamentar o adiamento da 3ª temporada do Pesadelo na Cozinha.

"Estou triste, você também, mas hoje não vai estrear o Pesadelo [na Cozinha]. A gente só pede desculpas para vocês. Em breve, no futuro, vai estrear e ser uma festa maior ainda", afirmou, à época.

Na sequência, explicou que a motivação do adiamento foi a pandemia do novo coronavírus. "Vocês sabem por quê: estamos lutando todos os dias contra esse vírus. Vamos vencer. Isso não vai ser um pesadelo na nossa vida".

Estou muito triste em dar essa notícia para vocês... continuem acompanhando o @cozinhapesadelo. Vamos sempre deixar vocês atualizados. Isso é só uma fase e vai passar... Logo a gente vai se divertir com os episódios da terceira temporada. Estamos juntos nessa. Se cuidem.