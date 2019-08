‘Pesadelo na Cozinha’: nova temporada de reality ganha data de estreia

O chef Erick Jacquin no reality 'Pesadelo na Cozinha'. Foto: Carlos Reinis/Band

A segunda temporada do reality show Pesadelo na Cozinha já tem data de estreia: será na próxima terça-feira, 27, a partir das 22h45, na Band. Erick Jacquin ajudará sete restaurantes a escaparem da falência.

O chef vai encontrar falhas e possíveis soluções para que os empreendimentos voltem a dar lucro. Cardápio ultrapassado, fregueses insatisfeitos e falta de profissionalismo são algumas das dificuldades que ele vai ajudar a resolver.

“Encontramos profissionais perdidos e completamente desmoralizados”, explica Jacquin.

A primeira vez que o reality foi ao ar foi em 2017. A segunda temporada da versão brasileira do formato britânico Kitchen Nightmares também será exibida às sextas-feiras no Discovery Home & Health, a partir do dia 6 de setembro, às 20h35.

“Mas o Pesadelo na Cozinha é muito mais que um programa de televisão, me pegou muito no coração. Já chorei, gritei, xinguei, abracei. Já fiz tudo nesse programa”, completa o chef.

No início de cada episódio, o programa faz um panorama do estabelecimento, destacando seus principais problemas. Em seguida, o chef se reúne com o dono do restaurante para entender melhor os pontos que estão contribuindo para o declínio do negócio. O chef analisa a qualidade dos pratos e observa o serviço oferecido aos clientes.

No interior da cozinha, Jacquin confere o desempenho e o entrosamento dos profissionais. Utilizando toda sua expertise acumulada ao longo dos anos, ele identifica as falhas existentes e aponta as possíveis soluções. É nesse estágio que os conflitos com o dono começam a aparecer, já que são trazidos à tona problemas como a falta de organização e processos ineficientes.

“Durante as gravações desta temporada vi uma coisa que eu não imaginava que pudesse existir. Não vou dar spoiler, mas posso adiantar que é algo relacionado à economia de energia”, revela o chef.

Erick Jacquin já sofreu na pele as mesmas dificuldades enfrentadas pelos restaurantes do Pesadelo na Cozinha. Entre 2006 e 2014, ele comandou o premiado restaurante francês La Brasserie Erick Jacquin, em São Paulo, que acabou fechado por problemas financeiros. E, em breve, o chef vai inaugurar o Président, seu novo empreendimento.

“É muito difícil dar conselhos para os outros, mas para abrir um restaurante é preciso ter coragem. Você vai trabalhar no sábado e no domingo enquanto os outros estão descansando. Tem que estar todo dia presente no restaurante, ter controle. Tem que confiar, ser duro e, ao mesmo tempo, respeitar a equipe, mas sempre deixando claro quem é o patrão”, finaliza Jacquin.

A partir do dia 8 de setembro, às 20h, a Band exibirá o programa +Pesadelo na Cozinha. A atração exibida aos domingos reapresentará o episódio levado ao ar na terça-feira e trará conteúdos extras.