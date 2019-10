'Pesadelo na Cozinha': Band planeja lançar nova temporada em 2020

A reação de Erick Jacquin ao descobrir que o dono de um restaurante 'desligava o freezer durante a noite para economizar energia' viralizou e rendeu diversos memes na internet. Foto: Reprodução de 'Pesadelo na Cozinha' (2019) / Band

O reality show de Erick Jacquin, Pesadelo na Cozinha, deve ganhar a sua 3ª temporada na Band em 2020. Ao E+, a emissora informou, por meio de sua assessoria, que "planeja uma nova temporada para o ano que vem".

A 2ª temporada do Pesadelo na Cozinha chegou ao fim no último dia 7 de outubro, e conta com a maior parte de seus episódios disponíveis para assistir no YouTube.

Mesmo após o fim da temporada, uma imagem de Jacquin ressurgiu com tudo nas redes sociais como um meme.

A origem está em um momento específico que marcou o programa neste ano: ao conhecer o restaurante Pé de Fava, Jacquin descobre que o dono desliga o freezer com carnes durante a noite para 'economizar energia'.

A revolta do apresentador gerou memes e reações na internet.

Confira na galeria abaixo outros momentos de Erick Jaquin no Pesadelo na Cozinha que renderiam memes:

Confira o momento do Pesadelo na Cozinha em que Jacquin descobre que o dono do restaurante desliga o freezer à noite abaixo, a partir de 13m31s:

Em entrevista ao jornal Extra, Fábio, dono do restaurante que participou do Pesadelo na Cozinha, deu a sua versão sobre a situação, que definiu como algo "pontual": "Eu recebia as mercadorias e estocava. Às vezes, o freezer gelava muito e elas empedravam, a ponto de não dar para usar no dia seguinte".

"Daí o Edmilson [funcionário] me perguntava se poderia desligar o freezer durante a noite para, no dia seguinte, estarem prontas para uso na cozinha. Como desligávamos, uma consequência era economizar energia", concluiu.

O Pesadelo na Cozinha, reality show apresentado por Erick Jacquin desde 2017, é a versão brasileira do Kitchen Nightmares, programa comandado pelo chef britânico Gordon Ramsay. Em 2018, a Band não lançou nenhuma temporada do programa.