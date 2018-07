Perucas de Fátima Bernardes no 'Encontro' geram polêmica nas redes sociais

Foto: Reprodução/Globo

Na edição desta segunda-feira do Encontro, Fátima Bernardes, apareceu com cabelos diferentes em cada bloco. Logo no início, ela apareceu com uma peruca black power e a apresentadora rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

O tema do programa era empoderamento feminino, num momento em que muitas mulheres estão assumindo seus cabelos crespos e cacheados. Uma das convidadas do programa, inclusive, foi Sabrina Paiva, a nova Miss São Paulo, que exibiu orgulhosamente seu cabelo afro no concurso deste ano.

Na internet, as reações se dividiram entre críticas, elogios e memes sobre a apresentadora. Muitos usuários criticaram Fátima de apropriação cultural por usar uma peruca afro, o que gerou comentários polêmicos nas redes sociais. Por outro lado, fãs fizeram memes e, durante o programa, a própria Fátima comentou algumas imagens com humor.

Além dos cabelos cacheados, Bernardes ainda usou uma peruca com fios lisos, longos e pretos, uma com corte chanel e mechas loiras e uma com fios bem curtinhos. Ela ainda mostrou diversas perucas durante o programa e falou sobre algumas técnicas de apliques de cabelo.

Fátima Bernardes antes de conhecer os produtos Ivone / Depois de conhecer os produtos Ivone.. CACHOS ❤ pic.twitter.com/Lio3atH0XA — φitel (@ClaraReginaah) 14 de junho de 2016

e a fatima bernardes que foi pra barbados e ficou que nem a monica pic.twitter.com/nkQXoE6vY3 — bruna (@egitors) 14 de junho de 2016

uma foto do cabelo da Fátima Bernardes hj foi a primeira decepção com o mundo - q vem dando bem errado - do dia. — capricaninana™ (@brendenice_) 14 de junho de 2016

Já caíram em cima da Fátima Bernardes por apropriação cultural? — Michel Diniz (@gramich) 14 de junho de 2016