'Persuasão': Netflix divulga trailer de adaptação do romance de Jane Austen

Dakota Johnson como a personagem Anne Elliot em 'Persuasão', filme baseado no livro de Jane Austen. Foto: Nick Wall/Netflix

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 14, o trailer oficial do filme Persuasão, adaptação do romance de Jane Austen escrito no início do século 19. O longa estreia no dia 15 de julho na plataforma de streaming.

Dakota Johnson, de Cinquenta Tons de Cinza, interpreta a protagonista Anne Elliot, que, oito anos antes, foi persuadida a abrir mão do casamento com Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis). Ao reencontrá-lo, a jovem percebe que talvez tenha cometido um erro.

Na prévia, é possível ver que o filme adotou um tom mais cômico e menos convencional à obra de Austen. Persuasão foi o último trabalho completo da autora inglesa antes de sua morte.

A direção é de Carrie Cracknell, veterana no teatro que faz sua estreia em um longa-metragem. Além de Dakota e Jarvis, o elenco conta com nomes como Henry Golding, Richard E. Grant, Nikki Amuka-Bird, Ben Bailey Smith e Izuka Hoyle.

Assista ao trailer:

CHAMANDO AS ROMÂNTICAS! Dakota Johnson, Cosmo Jarvis e Henry Golding estrelam Persuasão, meu novo filme baseado na obra de Jane Austen. Estreia dia 15 de julho. pic.twitter.com/XxylbwdR5i — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 14, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais