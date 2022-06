Personagem do elenco oficial de 'Gossip Girl' retorna para 2ª temporada do spin-off

Michelle Trachtenberg retorna como Georgina Sparks na 2ª temporada do spin-off de 'Gossip Girl'. Foto: Youtube/ HBO Max e Instagram/@michelletrachtenberg

Na última quarta-feira, 22, o perfil oficial da série Gossip Girl anunciou que uma personagem do elenco original estará na segunda temporada do spin-off produzido pela HBO Max. No vídeo compartilhado no Instagram, Georgina Spkars, interpretada por Michelle Trachtenberg, aparece sentada no camarote de um teatro vazio.

“Basta uma faísca… para iniciar um incêndio”, diz a publicação, antes da imagem focar em Georgina. Na legenda, o suspense fica ainda maior: “E eu tenho o sentimento de que a cidade está prestes a queimar".

Joshua Safran, produtor da série, se pronunciou sobre o anúncio através no Twitter. “O gato escapou da bolsa – Obrigado Jesus!”, falou.

Ele ainda respondeu perguntas dos fãs na rede social e garantiu que a nova temporada vai ter muito mais 'babado' do que a anterior. “As coisas que eu disse que não faria na 1ª temporada, um determinado personagem nos fez fazer na 2ª temporada”, contou.

A segunda temporada do spin-off de Gossip Girl ainda está sendo gravada pela HBO Max, mas é possível assistir a primeira temporada na plataforma de streaming.