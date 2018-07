Personagem de Paola Oliveira atende celular do lado errado em 'A Força do Querer'

Personagem de Paola Oliveira virou assunto nas redes sociais após a gafe. Foto: Globo/João Miguel Junior

Na última segunda-feira, 5, a personagem Jeiza de A Força do Querer, interpretada por Paola Oliveira,virou assunto nas redes sociais após atender o celular do lado errado.

Na cena, Jeiza recebe uma ligação que avisava que Rubinho havia sido localizado. A personagem então atende a ligação com o telefone de cabeça para baixo. A cena pode ser assistida no site do Gshow.

Imediatamente, internautas comentaram a gafe no Twitter:

eu tô só a Paola Oliveira fingindo que tô falando no celular de cabeça pra baixo quando eu vejo gente indesejada na rua #AForçaDoQuerer pic.twitter.com/BDkIv8nal4 — Tanuke (@Tanuke) 6 de junho de 2017 SÓ EU PERCEBI QUE PAOLA OLIVEIRA ATENDEU O CELULAR DE CABEÇA PRA BAIXO???? — Giovanna (@_GiovannaCastro) 6 de junho de 2017

A Jeiza só errou em um detalhe no episódio de segunda feira, atendeu o celular de cabeça pra baixo, ri muito, mas erros acontecem! Kkkkk — Márcio Carlos (@marciocarlosjf) 6 de junho de 2017

Jeiza falando com o celular cabeça pra baixo KKKKKKKKKK EU TO NO CHÃO #AForçaDoQuerer pic.twitter.com/7afqjq4v8G — GREGO (@GregoMalandro) 6 de junho de 2017