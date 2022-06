Personagem de 'Operação Big Hero' ganha série exclusiva no Disney+

Baymax, do filme 'Operação Big Hero', ganha série exclusiva no Disney+. Foto: Disney+

No próximo dia 29 de junho Baymax! chega com exclusividade ao Disney+. A produção traz de volta o robô mais querido dos cinemas à cidade de San Fransokyo para novas aventuras em busca de ajudar as pessoas à sua volta.

O personagem foi apresentado pela primeira vez no longa Operação Big Hero (2014) e agora ganha uma série exclusiva na plataforma de streaming.

A história é baseada na HQ Big Hero 6, da Marvel Comics. Operação Big Hero teve sua primeira exibição oficial no 27º Festival Internacional de Cinema de Tóquio, em 23 de outubro de 2014. O longa foi vencedor da categoria "Melhor Filme de Animação", no Oscar de 2015.

Para se preparar para a estreia da nova série, relembre algumas informações sobre o personagem:

Origem de Baymax

Baymax foi criado pelo cientista Tadashi Hamada com o objetivo de ser seu assistente de saúde pessoal. Ele é um robô inflável e muito prestativo, mas quando Tadashi faleceu, o robô passou a servir seu irmão mais novo, Hiro Hamada, e a fazer parte da equipe de heróis conhecida como Big Hero 6.

Características

Personalidade e habilidades do robô inflável podem mudar dependendo dos chips instalados. Foto: Disney+

Com um jeito dócil e atencioso por conta de um chip criado por Tadashi, a personalidade e habilidades do robô inflável podem mudar dependendo de outros chips que são instalados em seu sistema. Por exemplo, ao entrar para o Big Hero 6, Hiro instalou um chip que lhe deu a capacidade de lutar.

A convivência com Hamada também fez com que Baymax criasse a capacidade de compreender as emoções humanas. Aos poucos, o ato de proteger a saúde de seu companheiro deixou de ser um protoclo para se tornar uma atitude que vem das suas próprias vontades e vínculo emotivo com o protagonista.

Tadashi Hamada programou Baymax para conseguir armazenar uma quantidade impressionante de dados, além de carregar em seu sistema milhares de procedimentos, equipamentos médicos e possuir uma superforça, o que tornou o robô um ótimo super-herói que é capaz de ajudar todos a sua volta.

Versão 2.0

Para conseguir sua vaga na equipe Big Hero 6, Baymax tem um traje especial que lhe dá ainda mais força através de seus punhos de foguete, além da capacidade de voo por conta de seus propulsores, asas e habilidades de rastreamento de seus adversários e de seus companheiros.