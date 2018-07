Performance de trapezistas dá errado e mulher despenca em 'America's Got Talent'

Trapezista quase se machucou em performance Foto: Youtube/ AmericasGotTalent

Um casal de trapezistas se envolveu em um acidente durante uma performance para o reality show America's Got Talent. Tyce estava com os olhos vendados quando realizou uma acrobacia e perdeu contato com a esposa Mary, que despencou e caiu no palco do programa.

A queda deixou todos os presentes em choque, tanto os jurados, quanto a plateia. Apesar do ocorrido, Mary levantou-se e agradeceu ao público, encerrando ali sua apresentação com o marido.

Os jurados do programa fizeram comentários valorizando o trabalho dos trapezistas. O comediante Howie Mandel elogiou: "você quase se machucou muito feio e o seu primeiro pensamento foi seguir em frente".

Confira o momento da queda: