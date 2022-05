'Perdida': Giovanna Grigio será protagonista de adaptação de Carina Rissi

Livro 'Perdida', de Carina Rissi, ganha adaptação para os cinemas e tem Giovanna Grigio como protagonista. Foto: Instagram/@gigigrigio

Mais um longa para o currículo de Giovanna Grigio. Depois de participar de As Five, do GloboPlay, e Rebeldes, da Netflix, a atriz está no elenco do filme Perdida, da Disney, baseado no best-seller da escritora brasileira Carina Rissi.

O filme chega aos cinemas brasileiros em 2023 e, além de Giovanna, também tem Bruno Montaleone, Nathália Falcão, Bia Arantes e Luciana Paes escalados para a produção.

Na história, Sofia (Giovanna Grigio) é uma garota conectada, progressista, independente e que tem pavor da mera menção da palavra 'casamento'. Os últimos romances em sua vida são os da literatura de Jane Austen.

Após utilizar um celular estranho, algo misterioso acontece e ela é transportada para um mundo diferente, que se assemelha ao universo de Jane no século 19. Sofia não tem a mínima ideia de como voltar para casa e ela tenta desesperadamente encontrar uma forma de retornar ao mundo que vivia.

Enquanto fica nessa tentativa, ela é acolhida pela família Clarke e, com a ajuda do prestativo Ian Clarke (Bruno Monteleone), embarca numa busca frenética por pistas que possam ajudá-la a resolver esse mistério e voltar para sua tão amada vida moderna. O que ela não sabia é que seu coração tinha outros planos.

Em seu perfil no Instagram, Giovanna comemorou a notícia do papel em Perdida. "Sofia, você apareceu na minha vida como um furacão. O mais lindo presente, realizando meus sonhos e me fazendo me perder, só pra me encontrar de novo", escreveu no início da legenda da publicação.

"A Disney no Brasil (já posso me considerar princesa da Disney, né?) vai levar para os cinemas o best-seller Perdida, produção da Filmand baseada na obra de Carina Rissi, com mais de 700 mil cópias vendidas, e estreia em 2023 nos cinemas. Acho que eu posso me considerar a pessoa mais ansiosa do mundo", finalizou a atriz.