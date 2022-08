'Percy Jackson': Veja tudo que já sabemos sobre a série do Disney+

Os atores Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri caracterizados como, respectivamente, Percy, Annabeth e Grover em imagem divulgada pelo Disney+. Foto: Twitter/@percyseries

Nesta quinta-feira, 18 de agosto, Percy Jackson faz aniversário. O personagem criado pelo autor norte-americano Rick Riordan é o protagonista de duas séries de livros de sucesso, que agora vão ganhar uma nova adaptação produzida pelo Disney+.

Para celebrar a data, a plataforma de streaming liberou a primeira foto dos atores Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri caracterizados como, respectivamente, Percy, Annabeth e Grover, o trio principal da saga.

"É um dia muito especial, semideuses. Feliz aniversário, Percy Jackson! Estamos comemorando com um presente para vocês", escreveu o perfil oficial da série ao compartilhar a imagem.

Para aqueles que estão celebrando a data e estão ansiosos pelo lançamento de Percy Jackson e Os Olimpianos, separamos uma lista com as informações que já sabemos até o momento sobre a produção. Confira:

It's a very special day, demigods ⚡️ Happy Birthday, #PercyJackson! We're celebrating with a gift just for you... #PercyPreview pic.twitter.com/FjFrXxSSKJ — Percy Jackson (@PercySeries) August 18, 2022

Sobre o que é 'Percy Jackson'?

O personagem apareceu pela primeira vez no livro Percy Jackson e O Ladrão de Raios, publicado em 2005 por Rick Riordan. Depois, foram mais quatro obras que compôem a série Percy Jackson e os Olimpianos.

Entre 2010 e 2014, o autor lançou a série Os Heróis do Olimpo, que continua com o protagonismo de Percy, mas expande o universo e os personagens em mais cinco livros.

O seriado do Disney+ vai adaptar, a princípio, apenas o primeiro livro da saga, O Ladrão de Raios. Na história, Percy é um garoto de 12 anos que costuma entrar em confusões e está sempre trocando de escola, até que ele descobre ser filho do deus grego Poseidon.

Ele vai até o Acampamento Meio-Sangue, local escondido e protegido onde adolescentes como ele, chamados de semideuses, treinam suas habilidades para virarem guerreiros. Depois de ser acusado de roubar o raio de Zeus, Percy precisa partir em uma missão com dois colegas: Grover, um sátiro protetor, e Annabeth, uma filha da deusa da sabedoria, Atena.

Caso a produção seja renovada para mais temporadas depois do lançamento, deve contar toda a história dos cinco livros da primeira série. Ainda não há informações sobre a possibilidade de adaptarem Os Heróis do Olimpo.

Adaptação mais fiel

Os dois primeiro livros de Percy Jackson já foram adaptados através de dois filmes distribuídos em 2010 e 2013 pela 20th Century Fox. Contudo, os longas não agradaram parte dos fãs por terem muitas divergências em relação ao trabalho original.

Desta vez, a produção promete ser mais fiel à obra de Rick Riordan, já que o autor é creditado como produtor e roteirista. A primeira mudança já se dá na idade dos atores que vão estrelar a produção: entre 12 e 16 anos.

Nos filmes feitos anteriormente, a produção decidiu alterar a idade original dos personagem, colocando-os como jovens adultos ao invés de pré-adolescentes. Caso a série evolua para mais temporadas, deve acompanhar o crescimento dos atores, assim como acontece nos livros.

Quem está no elenco?

Walker Scobell, que fez sua estreia no filme O Projeto Adam, da Netflix, dará vida a Percy, enquanto Aryan Simhadri será Grover. Leah Sava Jeffries interpreta Annabeth, conhecida pela inteligência e sagacidade.

A atriz recebeu comentários racistas por ser uma menina negra interpretando uma personagem que, nos livros, é descrita como branca, mas foi defendida por Rick Riordan, que afirmou que ela foi a escolha certa para a personagem.

Além deles, também foram anunciados Charlie Bushnell como o antagonista Luke Castellan, Dior Goodjohn como Clarisse La Rue, campista que persegue Percy, e Olivea Morton como Nancy Bobofit.

Alguns nomes do elenco adulto também já foram divulgados. Virginia Kull viverá Sally Jackson, a mãe de Percy e Glynn Turman será Quíron, o organizador do acampamento. Megan Mullally interpretará Sra. Dodds e Timm Sharp dará vida a Gabe Ugliano, padrasto do protagonista.

Jason Mantzoukas, conhecido por Brooklyn 99 e The Good Place, será responsável por interpretar Dionísio, o deus do vinho. Até o momento, os intérpretes dos outros Deuses do Olimpo ainda não foram anunciados.

Episódios, data de estreia e mais

A primeira temporada da série terá oito episódios que, como dito, cobrirão o primeiro livro da série, Percy Jackson e os Olimpianos, e serão disponibilizados no Disney+.

Até o momento, ainda nao há uma data de estreia, mas Rick Riordan revelou ao site ScreenRant que acredita que o seriado será lançado no início de 2024.

De acordo com o autor, as filmagens devem seguir até janeiro de 2023, quando também começa a pós-produção. Além de Riordan e sua mulher, Becky, a série conta com dois produtores executivos: Jon Steinberg e Dan Shotz. Além disso, os episódios serão divididos entre três diretores: James Bobin, Anders Engström e Jet Wilkinson.

Filmagens

As filmagens de Percy Jackson e Os Olimpianos começaram oficialmente no dia 2 de junho. Em um post feito em seu blog no dia 13 de agosto, Rick Riordan disse que as gravações do "primeiro bloco", sob direção de James Bobin, já haviam sido concluídas.

Ele também compartilhou mais detalhes sobre o processo: "As filmagens continuam indo muito bem. No dia a dia, não filmamos necessariamente em ordem cronológica. Se, por exemplo, há cenas que acontecem em uma rua da cidade em dois episódios diferentes, podemos filmá-las ao mesmo tempo porque é mais eficiente assim".

De acordo com Rick, a produção já cobriu os nove primeiros capítulos do livro O Ladrão de Raios e, até o momento, o seriado se mantém fiel ao produto original. "Claro, existem pequenos ajustes e mudanças aqui e ali, que foram mutuamente acordados, mas a maior diferença é o 'valor agregado'", escreveu.

Na última semana, fotos e vídeos dos bastidores das gravações surgiram na internet. As imagens mostram Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri em cenas ao ar livre e em uma cenário reconstruído para parecer um museu.

O TRIO!!! Vídeo das gravações da série "Percy Jackson e os Olimpianos" em Vancouver, com Walker Scobell (Percy), Leah Jeffries (Annabeth) e Aryan Simhadri (Grover). pic.twitter.com/zsdTs8XKfR — Oráculo dos Semideuses | Percy Jackson (@oraculosemideus) August 15, 2022

Walker, Leah, and Aryan filming on set of #PercyJackson & The Olympians. pic.twitter.com/qpzWgxR6Ss — Percy Jackson News (@updatespercy) August 16, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais