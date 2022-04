'Percy Jackson': Série será protagonizada por Walker Scobell, de 'Projeto Adam'

Walker Scobell em cena de 'Projeto Adam'. Ele interpretará Percy Jackson na nova série do Disney+. Foto: Instagram/@netflixbrasil

Os fãs de Percy Jackson podem comemorar mais uma novidade revelada sobre a nova adaptação da série de livros. De acordo com a revista Variety, o ator que viverá o protagonista já está definido: Walker Scobell, que participou do filme Projeto Adam ao lado de Ryan Reynolds.

O anúncio de que uma série baseada nos livros seria produzida para o Disney+ foi feito em 2020 e, desde então, o autor e agora roteirista, Rick Riordan, tem compartilhado informações sobre a produção em seu blog. No site, ele confirmou a escalação de Scobell e disse que o ator mirim o impressionou nas audições para o papel de Percy.

"Era óbvio para mim e para o resto da equipe que Walker tinha a mistura perfeita de timing cômico, fofura, rebeldia, sarcarmo e heroísmo para viver o nosso herói Percy Jackson", escreveu. Riordan revelou que deu a notícia ao ator em janeiro e compartilhou um registro do momento.

Rick Riordan e Walker Scobell em chamada de vídeo. O escritor revelou que o ator é fã da série de livros e estava usando uma blusa da saga quando recebeu a notícia de que havia conseguido o papel de Percy Jackson. Foto: Rick Riordan

Scobell tem 13 anos, apenas um a mais do que Percy Jackson no início da saga. A informação deve agradar os fãs da série, que se frustraram com a adaptação feita para o cinema em 2010, na qual os personagens foram colocados com idades mais avançadas no que nos livros. Dois filmes foram feitos com Logan Lerman no papel de Percy, porém a franquia não teve continuação.

Nesta nova tentativa, o autor afirmou que está envolvido no processo de produção. Segundo ele, Percy Jackson e Os Olimpianos, como será chamado o seriado, deve ter oito episódios e os quatro primeiros roteiros já foram escritos.

A série será baseada nos cinco livros que formam a saga de mesmo nome. Nela, Percy descobre ser um semideus, filho de Poseidon, após ser acusado de roubar o raio de Zeus. Ele vai parar no Acampamento Meio-Sangue, onde conhece diversos adolescentes como ele e é enviado em uma missão para salvar o Olimpo. Até o momento, a produção não tem previsão de lançamento.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais