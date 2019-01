‘Peppa Pig’ irá comemorar Ano Novo Chinês após ter episódios banidos

'Peppa Pig', desenho que chegou a ser banido da China. Foto: Reprodução

O desenho Peppa Pig voltará à China após ter sido banido por se transformar em ‘símbolo de rebelião juvenil’ em 2017. Desta vez, a animação vai inaugurar o 'ano do porco' em um filme que deve chegar aos cinemas no dia 5 de fevereiro. As informações foram confirmadas pelo jornal oficial China Daily neste domingo, 30.

Na produção, Peppa fala mandarim e une forças com dois garotos apelidados de Jiaozi e Tangyuan, ambos alimentos tradicionalmente consumidos durante o Ano Novo Chinês.

O famoso desenho britânico, que chegou à China em 2000, foi acusado de subversão e teve centenas de episódios censurados. A produção virou febre no país. Adultos e jovens compravam cada vez mais roupas, acessórios e objetos do personagem, além de fazer tatuagens da animação.

O professor Steve Tsang, da Escola de Estudos Orientais e Africanos, disse ao ITV News: “Quando um personagem adorável como Peppa está sendo usado por pessoas mais jovens e, às vezes, não tão jovens, para buscar ideias e articular ideias que são proibidas na China, então Peppa Pig se torna politicamente incorreta e terá de ser retirada da tela”.

O jornal Global Times publicou que Peppa “se tornou um ícone para a subcultura de jovens hostis a valores comuns, muitas vezes educado e sem trabalho estável. Ociosos, ao contrário da juventude que o Partido Comunista quer cultivar”.

Em 2017, a plataforma Douryin, de compartilhamento de vídeos, removeu quase 30 mil episódios dos desenhos britânicos.