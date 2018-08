Penteado de Fátima Bernardes divide opiniões nas redes; confira

A apresentadora Fátima Bernardes mostra o penteado feito nesta quinta-feira, 3. Foto: Reprodução de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2018) / TV Globo

A apresentadora Fátima Bernardes apareceu no Encontro desta quinta-feira, 3, com um visual diferente: cabelos trançados.

Ela explicou a mudança com a presença de duas trancistas no palco do programa: "A Gabriela é responsável pelo meu look de hoje, que eu amei, gente. Pior é que ela fez isso muito rápido, gente, num instantinho ela fez a minha trança, arrasou. Parece um carinho, sabe? Muito suave, muito fácil. Fácil pra gente olhar, né?".

Nas redes sociais, parte dos espectadores do programa elogiou as tranças, enquanto alguns outros parecem não ter aprovado muito o resultado. Alguns chegaram até a apontar uma suposta "apropriação cultural" por parte de Fátima.

Confira algumas reações abaixo:

Apropriação cultural a gente vê por aqui — Evangélica Delicada (@EvangDelicada) 3 de maio de 2018

#Encontro uai, a Fátima Bernardes usar Tranca não é apropriação cultural não ? — Pedro A. (@PeeteZinho) 3 de maio de 2018

Já já aparece alguém dizendo que a trança da Fátima Bernardes é apropriação cultural. — draJMarie (@draJMarie) 3 de maio de 2018

Cabelo da Fátima Bernardes hj tá maravigold ❤ deusa @fbbreal — Andressaviih (@Andressaviih2) 3 de maio de 2018

Falando em apropriação cultural, Fátima Bernardes está agora usando trança africana no programa dela. Aí pode né? — Lilian (@lilianjordao) 3 de maio de 2018

olha lá a Fátima Bernardes fazendo apropriação cultural tipo 3.b que é quando se usa em eventos ao vivo com o intuito de ganhar dinheiro — zanini (@arthurxtr) 3 de maio de 2018

O cabelo da Fatima Bernardes ta lindo hoje meninas, recomendo super — pruno (@BbuenoF) 3 de maio de 2018

Nossa,como a Fátima tá gata com esse cabelo"amei" — Carlos Siqueira (@CarlosS99633736) 3 de maio de 2018

mds a fátima bernarde de cabelo trançado — estais avisados (@luzialeticia) 3 de maio de 2018

FICOU LINDA DE TRANÇA — Janaina com J de jumenta. (@janalima921) 3 de maio de 2018