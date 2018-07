Pensei que não fizemos bem o suficiente, diz ator sobre o fim de 'Sense8'

Miguel Ángel Silvestre, conhecido por viver Lito em 'Sense8', agora participa da terceira temporada de 'Narcos'. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

BOGOTÁ - O cancelamento de Sense8 deixou os fãs muito tristes e gerou revolta nas redes sociais. Após as reações, a Netflix anunciou um episódio especial de duas horas, que ainda não tem data de estreia. Enquanto o especial não chega, os fãs de Miguel Ángel Silvestre, que deu vida a Lito na série, podem vê-lo na terceira temporada de Narcos, que estreia nesta sexta-feira, 1º.

Durante evento da Netflix para jornalistas na Colômbia, o ator falou que ficou muito surpreso e triste pelo cancelamento. "Eu fiquei realmente triste. O primeiro pensamento foi de que nós não fizemos as coisas bem o suficiente. Mas, depois, quando você coloca a cabeça em ordem, você percebe que, para um projeto funcionar, são necessárias muitas coisas. É como loteria", disse ele ao E+.

O que mais o abateu foi ficar longe dos colegas de elenco. "Essas pessoas com quem eu estava passando tanto tempo, com quem eu estava conhecendo o mundo e aprendendo sobre diversas culturas, diversidade, gênero... De repente, eu pensei: 'Eu não vou mais vê-los sempre'", lamentou Silvestre.

Quando o cancelamento foi anunciado, os fãs inundaram as redes sociais com críticas à Netflix e lamentações. O ator disse ter ficado "surpreso e impressionado" com as reações, e diz que isso mostrou que os fãs da série são muito leais. "Eu me senti muito querido, muito apoiado. Cada reação dos fãs me afetou de forma muito pessoal. Eu me sinto muito sortudo por estar em Sense8, por poder dar voz a tantas pessoas", disse.

Para compensar o adeus, está vindo um episódio final de duas horas de duração. Miguel disse não ter mais detalhes sobre o conteúdo e nem sobre a data de lançamento, mas diz que Lana Wachowski está escrevendo com muito carinho e "pensando nos fãs".

"Essas duas horas vão nos dar a oportunidade de dizer adeus de forma correta, de compartilharmos bons momentos. Vai ser em breve, mas não sei exatamente quando. Eu sei que Lana está muito motivada, escrevendo com muito amor. Será muito emocionante", finalizou.

Em Narcos, Silvestre interpreta Franklin Jurado, responsável pela lavagem de dinheiro do Cartel de Cali. O personagem se vê abandonado por sua família desde a infância, até que é adotado pelos chefões do tráfico, o que o possibilita estudar em Harvard e ajudar o cartel a crescer. "Ele queria prover uma boa vida para sua esposa, então abriu uma porta e não tinha mais como voltar. Foi tudo por vulnerabilidade. O cartel lhe deu amor, apoio e um futuro que ele não teria antes", opina o ator.

* A repórter viajou a convite da Netflix