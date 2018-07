Pela primeira vez, Netflix passa HBO nas indicações ao Emmy

Claire Foy como Elizabeth II e Matt Smith como príncipe Philip na série 'The Crown'. Foto: Robert Viglasky/Netflix

A Netflix conseguiu um feito inédito: quatro indicações a mais que o canal de TV americano HBO no Emmy Awards 2018. As produções da plataforma de streaming somaram 112 indicações, contra 108 da HBO.

A Netflix quebra, assim, uma hegemonia de 17 anos do canal americano. No total, a plataforma contabilizou 22 indicações a mais em comparação com 2017, quando arrematou 91 indicações na premiação.

De acordo com a revista Variety, algumas produções deram impulso para o resultado. The Crown, por exemplo, teve 13 indicações. Stranger Things e Godless receberam 12 cada uma, enquanto GLOW levou 10 indicações.

Em 2017, a HBO recebeu 111 indicações - três a mais do que neste ano. Algumas das séries indicadas em 2018 foram Game of Thrones, Big Little Lies e Westworld.

Ainda na edição passada, as produções da HBO levaram 29 estatuetas para casa, enquanto a Netflix conseguiu 20.

Esta não é a primeira quebra de paradigma do prêmio em 2018. As indicações de atores e profissionais de minorias étnico-raciais também bateram novo recorde, com 38 denominados.