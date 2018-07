Pela 1ª vez, Canal Viva exibirá novela de Janete Clair

Foto: CEDOC / TV Globo

O Canal Viva reprisará a novela Pai Herói, exibida originalmente no horário nobre da Globo em 1979. Trata-se da primeira obra escrita por Janete Clair a dar as caras no canal.

A autora, conhecida por seu estilo de contar histórias envolventes e baseadas na realidade do povo brasileiro é até hoje considerada como uma das maiores novelistas da história, sendo chamada até mesmo de "Nossa Senhora das Oito" por seus admiradores.

A trama toma como base um protagonista obcecado por honrar o nome de seu pai, que morreu sendo acusado de ter cometido um crime. Protagonizada por Tony Ramos, a novela também trazia outros artistas como Elizabeth Savalla, Glória Menezes, Beatriz Segall e Osmar Prado.

A conhecida Pai é a música de abertura da trama, na voz de Fábio Jr.

A novela estreia em 17 de outubro, e irá ao ar de segunda a sábado, às 13h30 e às 23h30, no Viva.