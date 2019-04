Pedro Bial receberá Olavo de Carvalho, Jean Wyllys e Sérgio Moro em volta do 'Conversa com Bial'

Jean Wyllys, Pedro Bial e Olavo de Carvalho Foto: Reprodução de 'Conversa com Bial' (2019) / Globo

O Conversa com Bial volta ao ar na próxima terça-feira, 9, na Globo. Na primeira semana, Pedro Bial entrevistará nomes ligados ao mundo político que chamaram atenção no Brasil nos últimos tempos: Sérgio Moro, Olavo de Carvalho e Jean Wyllys.

Ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, Moro foi o escolhido para a edição de estreia da 3ª temporada do Conversa com Bial.

Nos dois dias seguintes, duas entrevistas gravadas no exterior: com Olavo de Carvalho, nos Estados Unidos, e com Jean Wyllys, ex-deputado federal, na Europa. A Globo divulgou pequenos trechos das entrevistas que irão ao ar com os dois.

"Eu fui o laboratório para tudo que Jair Bolsonaro fez depois. Fui a cobaia do laboratório e a escada que ele utilizou. Até eu chegar no parlamento, ele era um político paroquial, conhecido do Rio de Janeiro, desqualificado, do baixo clero", afirmou Jean Wyllys a Bial.

Olavo de Carvalho, por sua vez, disse: "Apareceu depois aquele general dizendo que eu sou um maluco e o [Steve] Bannon é um maluco. Então ele está dizendo o seguinte: nosso presidente não está qualificado para escolher os amigos, não tem maturidade para escolher os amigos, precisa ser administrado pelo papai, o general, que escolhe os amigos para ele. Isso é um insulto monstruoso que ele fez ao nosso presidente".

Em comunicado divulgado pela emissora, Pedro Bial afirmou: "Seguimos buscando ampliar nossa arena de debate público, contemplando os desejos e inquietações explícitas e implícitas, manifestas ou latentes, do cidadão brasileiro. Sempre no tom amigável de uma conversa".

Na sexta-feira, 12, a semana se encerra com uma entrevista com o cantor Djavan.

O Conversa com Bial será exibido a partir de terça-feira, 9, após o Jornal da Globo.

VEJA TAMBÉM: O que os campeões do BBB, como Jean Wyllys, fizeram com o dinheiro do prêmio?