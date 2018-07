Pedro Bial estreia programa de entrevistas no GNT

Pedro Bial estreia programa de entrevistas em setembro. Foto: Divulgação/Tricia Vieira/ GNT

Após ter saído do comando de Big Brother Brasil, na Globo, Pedro Bial parte agora para as entrevistas. O Programa com Bial será exibido aos domingos no GNT a partir de 4 de setembro, às 21h.

Leia também: Pedro Bial deixa o BBB e Tiago Leifert assume o comando do reality

E as primeiras entrevistadas serão Fernanda Montenegro e sua filha, Fernanda Torres. Além delas, outros convidados serão a comediante Júlia Rabello, com seu marido Marcos Veras, a cantora Anitta e a atriz Deborah Secco.

O tema central do programa será as mulheres brasileiras. Confira abaixo o vídeo promocional do programa: