'Peaky Blinders': sexta e última temporada ganha data de estreia na Netflix

Os últimos episódios da história de Thomas Shelby (Cillian Murphy) chegam à Netflix em 10 de junho de 2022. Foto: Netflix

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 10, a data de estreia da sexta e última temporada da série britânica, Peaky Blinders. A produção da BBC chega à plataforma de streaming no dia 10 de junho deste ano.

No Reino Unido, a nova temporada da série estrelada por Cillian Murphy foi lançada em 27 de fevereiro pela BBC One. Vale lembrar que, apesar de serem os últimos episódios da trama de Thomas Shelby e sua família gângster, o criador da série, Steven Knight, confirmou a produção de um filme para encerrar a história.

Além de Murphy, o elenco de Peaky Blinders conta com Paul Anderson, Tom Hardy, Anna-Taylor Joy e Sophie Rundle.

No fim de fevereiro, o diretor Anthony Byrne revelou que a sexta temporada do seriado terá a banda Radiohead como trilha sonora, com canções inéditas de Thom Yorke e Jonny Greenwood.