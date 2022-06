'Peaky Blinders': 6ª temporada está disponível na Netflix

Última temporada de 'Peaky Blinders' estreou na Netflix. Foto: BBC

A 6ª e última temporada de Peaky Blinders chegou ao catálogo da Netflix na manhã desta sexta-feira, 10. Assim como nas temporadas anteriores, são seis episódios com duração média de 50 minutos a 1 hora.

No Reino Unido, a nova temporada da série estrelada por Cillian Murphy estreou no início do ano, em 27 de fevereiro, pelo canal de televisão BBC One.

Steven Knight, criador da série, tinha pretensão de lançar uma 7ª temporada, mas a chegada da covid-19 acabou atrapalhando o cronograma de gravações. "A razão é entediantemente prática: perdemos um ano devido à pandemia", explicou ele à Rádio Times.

Além disso, a atriz Helen McCrory, que interpretava a Polly Gray, morreu em 2021 vítima de câncer. "Nós sentimos, com a perda de Helen, que tudo parecia estar apontando para fazer o chamamos de ‘o fim do começo’."

A ideia é Steven é encerrar a série com um novo filme e ele não descarta a possibilidade de produções derivadas. "Vamos terminar, e então vamos fazer um filme. Vamos ver para onde vamos em termos de spin-offs."