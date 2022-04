Paulo Vieira compara final do 'BBB' a núcleo de direção da Globo: 'Só tem homem'

No 'Big Terapia', Paulo Vieira faz piada com direção da Rede Globo. Foto: João Cotta/Globo

Paulo Vieira já provou algumas vezes que ganhou liberdade dentro da Rede Globo para fazer piadas críticas, inclusive contra a própria emissora. Nesta quarta-feira, 20, durante o seu quatro Big Terapia, no BBB 22, ele brincou com a falta de diversidade de gênero e étnica no alto escalão da empresa.

"Rapaz, e esse Big Brother agora está parecendo reunião de diretores da Globo: só tem homem", disse. "Se bem que a gente sabe que não é, porque no Big Brother ainda tem dois pretos", completou.

No Twitter, internautas brincaram que o humorista trabalha no "limite da demissão". Paulo é um dos maiores nomes da comédia nacional atualmente e agrada ao público usando seu humor ácido e consciente. Assista ao momento: