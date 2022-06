Paulo Vieira, Ary Fontoura e Deborah Secco dublam nova animação da Paramount Pictures

Paulo Vieira, Ary Fontoura e Deborah Secco dublam os personagens Hank, Shogun e Yuki em 'O Lendário Cão Guerreiro'. Foto: Paramount Pictures

A Paramount Pictures divulgou o trailer dublado da nova animação O Lendário Cão Guerreiro, com as vozes dos dubladores brasileiros oficiais Paulo Vieira, Ary Fontoura e Deborah Secco. A produção chega aos cinemais do País em 14 de julho.

Paulo Vieira e Deborah Secco estreiam na dublagem de um filme de animação. O humorista dubla Hank, o personagem principal, e conta que é a realização de um sonho: "Esse é um dos maiores sonhos da minha vida. Eu sempre quis dublar um desenho animado. Meu personagem é um cachorro que vai passar por muitas provas para se tornar um samurai”.

Já a atriz, que interpreta Yuki, uma mãe protetora e apaixonada pela filha, afirma que se identificou com a personagem. Para ela, a experiência de trabalhar apenas com a voz foi muito interessante. "É diferente de uma atuação na qual você trabalha com seu corpo inteiro. É atuar só com sua voz, a colocando em um outro corpo. É completamente novo e diferente de atuar somente", pontua.

O ator veterano Ary Fontoura, que empresta a voz ao experiente Shogun, comenta: "Eu gosto muito de dublar. Nunca foi o meu campo, mas descobri agora que é um prazer fazê-lo. Além disso, é um filme para todos, é um filme no qual eu acredito e uma produção maravilhosa. Foi um trabalho que me deu muito prazer".

O Lendário Cão Guerreiro conta a história de Hank, um cão de caça sem muita sorte, que vive em uma cidade cheia de gatos. Eles precisam de um herói para defendê-los do plano maligno de um vilão que quer varrer a cidade do mapa. Com o treino de Shogun, um professor relutante, Hank deve assumir o papel de samurai e se unir aos aldeões para salvar o dia.

Confira o trailer: