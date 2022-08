Paulo Lessa se emociona ao rever aprovação para 'Cara e Coragem' e ao falar da mãe

O ator Paulo Lessa relembra de quando contracenou com Taís Araújo e da mãe, Idalice Bastos Foto: Instagram/@paulinholessarj

O ator Paulo Lessa participou do programa Conversa com Bial nessa quinta, 18. Em sua participação, o artista comentou a decisão que o levou a abandonar o curso de Fisioterapia para se dedicar à Oficina de Atores da Globo. Relembrando o episódio, Paulo chorou revendo o vídeo que foi informado da aprovação para ter um dos papéis principais da novela Cara e Coragem. O ator fez questão de exaltar a representatividade do protagonista.

“Eu nunca tive um personagem como o Ítalo para me espelhar na televisão brasileira. De repente eu sou esse cara. Estou representando milhares de pessoas que não vão só ouvir uma história, mas contar também. Então, você consegue mudar um pouco essa perspectiva”, pontuou Paulo.

Em um momento da entrevista, o ator relembrou de quando contracenou com Taís Araújo e confessou que já conhecia a atriz dos tempos que a mãe era trancista e especialista em métodos para cuidados de cabelos crespos.

"Sinceramente, estava supertenso. Não sabia como encostar nela", disse ele, que na sequência, recordou a atriz de quando foi cliente de sua mãe e da forma que se conheceram. "Ela me olhou e perguntou 'de onde?'. E eu disse que ela foi cliente da minha mãe no salão 'Afro Dai'. Quando falei isso, os olhos dela mudaram e senti que quebrou aquele gelo e a dificuldade que poderia existir. Ela falou com tanto entusiasmo da minha mãe que a conexão se deu ali".

Paulo, que é filho de Idalice Bastos, cabeleireira especialista em valorização de cabelos crespos, relembrou com saudades e orgulho da mãe, que morreu em 2012, vítima de câncer. "Eu tive bastante sorte em ser filho dela. Fui nascido e criado em Copacabana. No prédio que eu moro, tem mais de cem apartamentos e nós fomos por muitos anos a única família negra ali. Foi sempre muito inspirador e um presente da vida ser filho da Dai", finalizou o ator.

O programa também recebeu Dom Filó, amigo de Idalice e criador do canal no YouTube Cultne, que mostra conteúdos para celebrar a cultura negra através das artes, filmes e palestras.