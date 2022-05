Paulo André fala sobre perda do Bolsa Atleta durante 'BBB 22': 'Acho justo, né?'

Durante o 'Esporte Espetacular', Paulo André falou sobre ter perdido o direito a Bolsa Atleta e revelou que voltará a treinar em breve. Foto: Globo/João Cotta

Neste domingo, 1º, o ex-BBB Paulo André participou do Esporte Espetacular e falou sobre ter perdido o benefício da Bolsa Atleta. Ele recebia uma quantia mensal de R$ 1.850, mas teve o dinheiro suspenso porque estava confinado do Big Brother Brasil 22.

O vice-campeão do reality show explicou que ficou sabendo superficialmente sobre o corte do auxílio, mas que está tranquilo em relação a isso.

"Fiquei bem. Acho justo, né? Não sei. Fiquei sabendo de bastante coisa superficial, mas não estava em atividade, então, é isso. Tem que aceitar", disse.

De acordo com as regras do Bolsa Atleta, é preciso estar em treinamento constante para assegurar o direito e como P.A. ficou confinado no BBB 22, os treinos foram pausados.

Mas pode comemorar, pois Paulo André garantiu que pretende voltar a treinar e retornar suas atividades no atletismo. "Agora é voltar a trabalhar para receber o mérito de novo", concluiu.