Patrícia Poeta entrega 'projeto secreto' para diretores da Globo

Foto: Divulgação/Globo

Desde que deixou a bancada do Jornal Nacional, em dezembro de 2014, muito se especula sobre o destino de Patrícia Poeta dentro da Globo. Atualmente, integra o É De Casa, comandado por ela e mais cinco apresentadores que estavam sem função na emissora. Mas parece que algo novo está por vir.

Em entrevista ao site Glamurama, Patrícia revelou que entregou seu 'projeto secreto' à direção artística da Globo, mas não deu muitos detalhes sobre o formato e sobre o tema.

"É sobre um assunto que amo falar. É algo que me atrai muito e acho que a gente fala pouco e pode divertir e entreter com ele, mas também informando, ajudando, prestando um serviço. Esse é meu projeto do sonho, mas estou superfeliz no É De Casa. Esperava e sonhava há anos trabalhar com entretenimento e, depois de 17 anos no jornalismo, consegui fazer essa mudança, que não foi fácil. Com certeza, estou em um dos melhores momentos da minha vida, no início de um caminho que eu quero seguir, realizada", disse à publicação.

Na entrevista, Patrícia falou bastante sobre hábitos saudáveis e disse que virou uma conselheira de suas amigas, a quem sempre dá dicas sobre alimentação. Será que o novo programa terá alguma relação com este tema?