Patrícia Abravanel quer abrir uma floricultura quando se aposentar

A apresentadora Patrícia Abravanel. Foto: Reprodução/SBT

Ao participar do Jogo dos Pontinhos neste domingo, 21, Patrícia Abravanel falou sobre o futuro. Silvio Santos perguntou a ela o que gostaria de fazer quando se aposentar.

A apresentadora disse que 'ficar sem fazer nada' é ruim e comentou sobre seus planos: "Quero me preparar, ter um negocinho meu, uma floricultura, alguma coisa mais tranquila pra poder vender, poder acordar cedo, ter uma função. Acho que quero ter um pequeno negócio, pequeno, para poder acordar todos os dias para ter um motivo para trabalhar, para conversar com pessoas diferentes", disse.

Silvio Santos não perdeu a oportunidade para brincar com a filha. Segundo o apresentador, ele foi a uma cartomante que revelou que Patrícia seria deputada em Brasília, como o marido. "Eu estou achando que vou ser primeira-dama. Meu marido presidente e eu primeira-dama", brincou. O dono do SBT também disse que acha que, quando se aposentar, Patrícia se tornará pastora.

Na edição do Jogo dos Pontinhos, Silvio também questionou Patrícia sobre o terceiro filho, fruto da união com o deputado federal Fábio Faria. "E o seu marido sabe que está grávida?", brincou o apresentador. "Se eu tiver grávida, claro que é do meu marido. Claro! Ou você acha que estou rodando como o peão da casa própria", responde Patrícia, arrancando risos.

O apresentador ainda provocou: "O teu marido tem três casas, uma em São Paulo, uma em Brasília e outra no Rio Grande do Norte, tem três famílias". A filha do dono do baú respondeu: "Hoje em dia, com celular e tecnologia, não existe mais o homem fazer o que fazia na sua época. Porque a gente sabe de tudo, a gente pode ligar e ver onde ele está na hora. Na sua época, o pessoal tinha família aqui, família lá. Ele (Fábio Faria) até tem uma pessoa próxima que tem duas famílias", deixou escapar Patrícia, sem revelar quem seria essa pessoa.