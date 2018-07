Patricia Abravanel imita Silvio Santos na TV

Apresentadora se caracterizou de seu pai, Silvio Santos, para comemorar 35 anos do SBT. Foto: Reprodução/Instagram

Patricia Abravanel já imitou diversas personalidades na televisão, como Jennifer Lopez e Katy Perry. Na última segunda-feira, 15, porém, ela encarnou seu próprio pai, Silvio Santos, durante o programa The Noite, de Danilo Gentilli. A encenação faz parte da comemoração de 35 anos do SBT.

Antes da apresentação, ela postou uma foto fantasiada em seu Instagram com a legenda: "Hoje no #maquinadafama tem homenagem aos Reis da Música e da TV! Silvio Santos não poderia estar fora desta comemoração, como ele não quis ir, a gente deu um jeito!".

Além de imitar seu pai, Patricia ainda se vestiu de Hebe Camargo e de Chiquinha, do Chaves. A apresentadora ainda conversou com Gentilli sobre sua família e sobre seu futuro na televisão. Patricia é considerada a sucessora do pai, que tem 85 anos, na apresentação de programas da emissora. Além dela, Tiago Abravanel, neto de Silvio, que atualmente está na Rede Globo, também é cotado para substituir Silvio.