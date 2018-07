Patrícia Abravanel critica Silvio Santos na TV: 'Velho taradão'

Patrícia Abravanel e Silvio Santos. Foto: Gabriel Cardoso / SBT / Divulgação | Instagram / @patriciaabravanel

Patrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, explicou algumas críticas que tem feito ao comportamento de seu pai no ar durante o Jogo dos Pontinhos do Programa Silvio Santos do último domingo, 29.

"Patrícia, por sua causa estou fazendo perguntas tolas aqui no auditório. Você ficou reclamando, fez um discurso dizendo que 'você já está há tanto tempo na profissão, é querido, tem cartaz, onde já se viu fazer perguntas sobre sexo!'. Você tem alguma coisa contra o sexo?", questionou Silvio.

A resposta veio na sequência: "Não tenho nada contra o sexo, mas acho que você construiu uma trajetória tão linda de vida, já fez tantas coisas, que hoje você não precisa ficar apelando pro sexo, falando baixaria, pelo contrário".

"Acho que o jovem de hoje que tá te conhecendo tem que ver o Silvio Santos de verdade, que fala com o coração, se preocupa com as pessoas, que é família, casado há mais de 40 anos. Esse é o verdadeiro Silvio Santos", concluiu.

"Sim, mas o que que tem isso? [...] Se não fosse o sexo como é que você ia trazer esse garotinho aqui pro auditório? Me explica!", questionou Silvio Santos, que debatia o assunto próximo de Pedro, seu neto de três anos de idade que acompanhava as gravações (confira o momento aqui) - e recebeu alguns chocolates de Silvio neste momento.

"O sexo é maravilhoso, é incrível. Por isso não precisa ficar banalizando", respondeu Patrícia.

Em seguida, concluiu seu pensamento sobre o pai: "Eu não gosto quando ele fica fazendo aquela pegada de velho taradão, vem qualquer mulher bonita aqui ele fica 'comendo com os olhos'. Ah, vá! Não precisa! E eu sei que ele não é assim, só faz graça, e não é legal. É feio, entendeu?"

Confira a íntegra do quadro exibido no Programa Silvio Santos abaixo:

