'Pássaro Branco', spin-off de 'Extraordinário' sobre valentão de Auggie, ganha trailer

Bryce Gheisar como Julian em cena de 'Pássaro Branco', spin-off de 'Extraordinário'. Foto: Paris Filmes

A Paris Filmes divulgou nesta quinta-feira, 23, o trailer de Pássaro Branco. O filme é um spin-off, ou seja, se passa no mesmo universo de Extraordinário, longa de 2017 sobre Auggie Pullman (Jacob Tremblay), um garoto que sofre bullying por ter uma deformidade facial.

Cinco anos depois, Pássaro Branco vai contar a história de Julian, um dos valentões que importunava o menino e que acaba sendo expulso da escola pelo seu comportamento.

A prévia mostra que Julian (Bryce Gheisar) está tentando se adaptar em um novo colégio e precisa da ajuda de sua avó, interpretada pela vencedora do Oscar Helen Mirren, para aprender a superar os preconceitos.

Para tal, ela conta para o neto a sua jornada de quando era apenas uma menina e, por ser judia, precisou escapar da França invadida pelos nazistas. A história deve misturar passado e presente, traçando paralelos entre a vida da avó e a nova rotina de Julian.

Assim como Extraordinário, Pássaro Branco é uma adaptação do livro homônimo de R.J. Palacio. O filme tem direção de Marc Forster e também conta com Gillian Anderson, de Sex Education, no elenco.

O longa chega aos cinemas em 12 de outubro de 2022. Veja o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais