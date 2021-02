Participar do 'Big Brother' pode ser ruim para imagem de famosos?

Rapper Karol Conka é uma das participantes do 'BBB 21' Foto: Fábio Rocha/ Globo

A reação de parte do público e das redes sociais às polêmicas envolvendo Karol Conká no BBB 21, que fez com que a cantora já tenha show e a exibição de um programa de TV cancelados do lado de fora da casa, desperta uma reflexão sobre os riscos de uma pessoa famosa, em relação à sua imagem, ao participar de um reality show.

Desde o BBB 20, a Globo tem chamado artistas e outras personalidades conhecidas do público para participar do Big Brother Brasil no Grupo Camarote. Em 2021, são 10 convidados que aceitaram expor sua vida na atração.

Vindos de diferentes áreas, quase todos tinham pelo menos um milhão de seguidores no Instagram - a exceção era o ator Lucas Penteado, com cerca de 180 mil. Viih Tube, com 16,2 milhões, e Pocah, com 11 milhões, se destacavam nesse quesito.

Karol Conká entrou na casa com 1,5 milhão e chegou a ganhar algumas centenas de milhares de novos seguidores em seus primeiros momentos no BBB 21. Atualmente, é a única participante que tem menos seguidores hoje do que antes do programa, com 1,4 milhão.

Os cancelamentos de Karol Conká

O Festival Rec-Beat, para o qual a artista já estava confirmada, anunciou o cancelamento de sua participação por conta de "declarações e atitudes" "que confrontam os princípios do festival".

A participação de Karol Conká, gravada previamente na Pinacoteca de São Paulo, iria ao ar no próximo dia 14 de fevereiro. Segundo a equipe da artista, a ideia seria evitar "manifestações hostis, fruto da repercussão gerada pelo BBB".

O programa Prazer, Feminino, apresentado por Karol Conká ao lado da ex-BBB Marcela McGowan, teve sua exibição suspensa pelo canal pago GNT. Segundo a emissora, a data será para o programa ir ao ar foi "revista".

A temporada mais recente de Prazer, Feminino foi publicada no canal do YouTube do GNT entre outubro e novembro do ano passado, mas desta vez seria exibido na TV.

Diversos artistas conhecidos chegaram a se pronunciar em crítica à cantora. Ludmilla, por exemplo, chegou a afirmar que fará um "mutirão" para eliminar a artista quando ela estiver em um Paredão.

++ Em novo programa, Karol Conká e Marcela McGowan debatem ‘currículo sexual’

Entenda as polêmicas de Karol Conká no BBB 21

Em um dos trechos mais criticados, Conká reclama sobre o jeito de falar da participante Juliette, paraibana. "Eu sou de Curitiba, entendeu? É uma cidade muito reservadinha. Eu tenho meus costumes, tenho muita educação para falar com as pessoas", disse.

silêncio o twitter está descobrindo que a karol conká é militante de fachada... a xenofobia gritante meu pai amado #bbb21 pic.twitter.com/NwQb3gpsHt — jé (@sicaos) January 29, 2021

A forma como Karol tratou Lucas Penteado ao longo do jogo também rendeu críticas. Em um momento, ao se sentar à mesa, se dirigiu ao colega, que já estava almoçando: "Eu quero comer na paz do Senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu. Não quero e não estou a fim."

"Come aí e quando você terminar você me avisa", respondeu Lucas, saindo do local. "Isso, melhor. Porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair, mesmo. Eu não sou obrigada", continuou Conká.

Na sequência, é possível ouvir o jovem, já mais longe, pedindo desculpas. "Não desculpo. Vá cag***. Vá à m***. Vá se fazer de louco lá para fora, pede para sair. Já deu", rebate a cantora.

a karol expulsando o lucas da mesa do almoço essa mulher eh o mal em forma de gente pic.twitter.com/Zt46JMsRDZ — luscas (@luscas) February 1, 2021

Na ocasião do primeiro Jogo da Discórdia, em que foi fomentada a discussão sobre os "canceladores" do BBB 21, Karol voltou a ser criticada pela forma como tratou Lucas Penteado.

novamente no intervalo, Karol Conká manda Lucas não olhar pra ela, virar a cara dele de b*sta pro outro lado e respeitar a 'mamacita' #BBB21 pic.twitter.com/NDKM1cYTcj — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 2, 2021

Lucas Penteado

Poucos dias após o início do programa, a Vpress Comunicação, que realizava a assessoria de Lucas Penteado, anunciou o rompimento com o ator.

"Entendemos que a pressão do confinamento tenha desestabilizado psicologicamente o ator e suas atitudes dentro da casa não condizem com o que acreditamos", constou em comunicado.

1- A agência que estava assessorando comunicou a família hoje de manhã que estava rompendo contrato com o Lucas, aqui no twitter seguem como Adm os familiares e amigos — Lucas Koka Penteado (@koka_lucas) January 30, 2021

A decisão foi tomada após uma festa realizada na casa no dia 30 de janeiro, quando Lucas se desentendeu com diversos outros participantes, como Kerline, Camilla, e a própria Karol Conká.

Outros participantes do BBB 21

Tabela com 'antes e depois' da quantidade de seguidores no Instagram dos participantes do 'BBB 21' Foto: Reprodução de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2021) / Globo

Outros participantes do programa também se envolveram em polêmicas ao longo do Big Brother Brasil em 2021, ainda que em menor grau que Karol Conká. Entre os principais, estão nomes como Nego Di, Fiuk e Lumena.

A youtuber Viih Tube, que entrou no BBB 21 com 16, 2 milhões de seguidores, chegou a ultrapassar os 17 milhões, mas também perdeu uma quantidade significativa em poucos dias, estando atualmente com 16,8 milhões.

Entre os 'anônimos' do Grupo Pipoca, todos ganharam uma quantidade expressiva de seguidores. Mais da metade já ultrapassou a casa do milhão: Juliette, com 4,2 milhões de seguidores, Caio (2,4 milhões), Sarah (1,9 milhões), Gilberto (1,3 milhão) e Arthur (1,1 milhão).

VEJA TAMBÉM: Veja quem são os participantes do BBB 21

Mesmo com o crescimento em relação ao início do BBB 21, alguns acabaram perdendo parte da popularidade adquirida.

Lumena, por exemplo, chegou a ultrapassar a marca de 200 mil seguidores, mas após atitudes dentro da casa, o número baixou e atualmente está em 159 mil. Sua equipe chegou a deletar postagem comemorando os 200 mil fãs.

BBB 20

Outros participantes famosos também se envolveram em brigas e discussões durante a participação no Big Brother Brasil.

O youtuber Pyong Lee, por exemplo, foi criticado por não ter acompanhado a esposa Sammy durante o nascimento de seu 1º filho, Jake, por estar confinado no reality show. Ele ainda foi acusado de assédio em caso que precisou ser apurado pela Delegacia da Mulher de Jacarepaguá.

O ginasta Petrix Barbosa, que já chegou a representar o Brasil em competições oficiais, também recebeu acusações de assédio e precisou prestar depoimento à polícia civil após sair da casa.

Bianca Andrade, a Boca Rosa, chegou a perder centenas de milhares de seguidores em questão de poucos dias por conta de seu comportamento na casa. Em uma festa, ela tentou beijar o participante Guilherme. Pouco após sua saída da casa, terminou o relacionamento que tinha com Diogo Melim.

Ela também foi processada pela Globo por quebra de contrato após ter aparecido no reality Soltos em Floripa, desrespeitando uma cláusula de exclusividade.

VEJA TAMBÉM: Relembre os participantes do BBB 20