'Participar do BBB representa a coragem de me aceitar', diz Fiuk

Filho do cantor Fábio Jr., Fiuk foi o mais votado para ser imunizado no primeiro Paredão Foto: Globo / Divulgação

Fiuk falou sobre a decisão em participar do Big Brother Brasil na reta final de seu pré-confinamento.

"Acho que essa participação no BBB 21 representa a coragem de me aceitar e ir atrás dos meus sonhos, mesmo com todos os meus defeitos. O desconhecido me fez topar o convite, a vontade da transformação, o novo", disse.

O cantor está entre os seis participantes imunizados na primeira semana de programa, após votação popular. Junto a ele constam os nomes de Viih Tube, Projota, Lumena, Juliette e Arthur.

A nova edição do Big Brother Brasil estreia nesta segunda-feira, 25, após a novela A Força do Querer, que conta com o ator no elenco. Confira abaixo quem são os participantes do programa em 2021.