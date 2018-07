Participantes farão pratos com cérebro, pênis e rim de boi no ‘MasterChef’

Ainda restam 15 participantes na disputa do MasterChef Foto: Carlos Reinis/Divulgação

O próximo episódio do MasterChef, da Band, vai contar com ingredientes inusitados. Cérebro, coração, fígado, pênis, rim, testículos e tripa de boi serão as opções dadas aos cozinheiros do programa na prova da caixa misteriosa.

A edição também terá como convidado o chef paraense Thiago Castanho, que vai ensinar os participantes sobre a culinária da Região Norte do Brasil. Além disso, ele vai julgar pratos feitos com iguarias típicas do local na prova de eliminação.

O Masterchef vai ao ar na terça-feira, 9, a partir das 22h30.