'RuPaul's Drag Race All Star 2': Saiba quem serão as participantes

Na manhã desta sexta-feira, 17, o site Entertainment Weekly divulgou as primeiras fotos do elenco do próximo RuPaul's Drag Race All Stars 2. A revelação deixou os fãs ainda mais ansiosos pelo reality, que estreia dia 25 de agosto nos Estados Unidos.

O All Stars é um derivado de Drag Race, que reúne queens eliminadas de outras temporadas, mas que ganham uma nova chance de disputar a coroa e o título de America's Next Drag Superstar.

As participantes são: Phi Phi O’Hara (5ª temporada), Alyssa Edwars (5ª temporada), Ginger Minj (7ª temporada), Roxxxy Andrews (5ª temporada), Katya (7ª temporada), Detox (5ª temporada), Alaska Thunderfuck (5ª temporada), Tatianna (2ª temporada), Coco Montrese (5ª temporada) e Adore Delano (6ª temporada).

Elenco de RuPaul's Drag Race All Stars 2. Foto: Reprodução/Entertainment Weekly

Das dez participantes, cinco são da quinta temporada, confirmando o sucesso dessa edição que é considerada uma das melhores pelos fãs. No Twitter, a revelação gerou diversos comentários e muitos fãs já fizeram suas apostas sobre a vencedora do reality.

RuPauls All Stars 2 estreia no canal americano Logo, no dia 25 de agosto, e ainda não há previsão de estreia no Brasil. Por aqui, o programa já foi exibido pelo canal pago Multishow, mas também há temporadas legendadas disponíveis na Netflix.

ACORDEI E TEM ANUNCIAMENTO DE ALL STARS 2 EU TO GRITANDO — Alephhhhhhh (@naoalef) 17 de junho de 2016

Alaska ganhadora natural do all stars 2 ne mores — arthur (@darkpowerdise) 17 de junho de 2016

O cast de All Stars 2 é basicamente a Season 5 mesmo. — vitor thomaz (@vi_thomaz) 17 de junho de 2016

OLHA AQUI RUPAUL, SE ALASKA NÃO GANHAR ALL STARS 2 EU TE PROCESSO!!! — Dessa Lüdtke♀ (@dessa_ludtke) 17 de junho de 2016