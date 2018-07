Participantes de reality passam um ano isolados, mas série não vai ao ar por completo

Primeiro episódio foi ao ar em julho de 2016 Foto: Reprodução de cena da série 'Eden'

Um reality show gravado pelo canal de televisão britânico Channel 4, chamado Eden, mandou 23 participantes passarem um ano isolados, longe de qualquer tipo de civilização ou tecnologia. Sendo assim, os participantes não sabiam que a Inglaterra tinha deixado a União Europeia nem que Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos.

Os participantes voltaram da aventura e descobriram algo importante: a série, gravada nas Terras Altas, no norte da Escócia, não foi ao ar por completo. Apenas quatro episódios foram transmitidos, o primeiro deles em junho de 2016. Mesmo com a série interrompida, os participantes continuaram isolados.

No início de Eden, 23 participantes foram para o meio da selva, mas há boatos que 13 deixaram as filmagens durante o ano que passaram isolados. O Channel 4, no entanto, não confirmou as desistências.

O canal britânico confirmou que as gravações acabaram e afirmou que Eden deve voltar a ser exibida ainda em 2017.

Assista ao trailer da série, em inglês: