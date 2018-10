Participante do 'X Factor' cai do palco e assusta jurados; veja

Momento em que Tommy Ludford cai do palco no 'The X Factor UK'. Foto: YouTube / @The X Factor UK

Tommy Ludford, participante da 15ª temporada do reality show de talentos The X Factor UK viralizou nas redes sociais após se distrair e cair do palco durante sua apresentação no programa que foi ao ar na última sexta-feira, 28.

Em seu Twitter, Tommy comemorou ter sido aprovado para a próxima fase do programa e tranquilizou os espectadores sobre seu estado: "Que noite! Para quem esteja se perguntando, sim, eu estou bem e eu não sofri nenhum ferimento grave."

Confira o momento abaixo:

Tommy também usou suas redes sociais para compartilhar uma tatuagem que fez em seu braço no embalo do momento: "Stagediver since 2018" - algo como "Mergulhador de palcos desde 2018".

Veja a publicação de Tommy abaixo:

Sometimes you just gotta own it. pic.twitter.com/u9C88SFHzv — Tommy Ludford (@Iamtommyludford) 28 de setembro de 2018

What a night! For anybody wondering... YES I am alright and didn't do any serious damage. Soooo happy I got a seat, tune in next weekend to see if I keep it! @TheXFactor #SixChairChallenge — Tommy Ludford (@Iamtommyludford) 30 de setembro de 2018

